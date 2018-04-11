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Интернет обходится москвичам в разы дешевле, чем жителям развитых мегаполисов мира
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Интернет обходится москвичам в разы дешевле, чем жителям развитых мегаполисов мира 

Каховка 1 час назад
Фото: Каховка
Мобильный интернет в столице один из самых доступных среди крупных городов мира. Стоимость подключения к Сети обходится москвичам в пять раз дешевле, чем жителям Нью-Йорка или Дубая. Об этом сообщил официальный портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на руководителя Департамента информационных технологий Артема Ермолаева.
Артем Ермолаев сообщил, что благодаря высокой конкуренции и активному развитию сетевой инфраструктуры мобильный интернет в столице один из самых доступных среди самых больших городов мира и интернетом пользуются более 90 процентов жителей Москвы.
К домашнему широкополосному интернету подключено более 90 процентов московских квартир. По данным Департамента информационных технологий, скорость каждого пятого подключения домашнего интернета в Москве превышает 100 мегабит в секунду. Такой скорости достаточно для работы или просмотра нескольких видео одновременно.
У 14 процентов москвичей скорость интернета составляет от 101 до 200 мегабит в секунду. У пяти процентов пользователей — 200 мегабит в секунду. Почти треть горожан пользуется интернетом со скоростью ниже 50 мегабит в секунду.
Москва входит в десятку крупнейших городов мира с самой высокой скоростью фиксированного интернета.
Городская сеть Wi-Fi работает в метро, наземном общественном транспорте, на отдельных улицах внутри Садового кольца, во многих парках и студенческих общежитиях, культурно-досуговых центрах. Еще доступ к Wi-Fi обеспечили в 164 культурно-досуговых центрах Москвы.
Каховка: последние новости
Интернет обходится москвичам в разы дешевле, чем жителям развитых мегаполисов мира В Москве с середины недели будет солнечно и тепло В апреле в Москве начнется фестиваль «Пасхальный дар»
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