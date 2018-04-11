Интернет обходится москвичам в разы дешевле, чем жителям развитых мегаполисов мира

Мобильный интернет в столице один из самых доступных среди крупных городов мира. Стоимость подключения к Сети обходится москвичам в пять раз дешевле, чем жителям Нью-Йорка или Дубая . Об этом сообщил официальный портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на руководителя Департамента информационных технологий Артема Ермолаева.

Артем Ермолаев сообщил, что благодаря высокой конкуренции и активному развитию сетевой инфраструктуры мобильный интернет в столице один из самых доступных среди самых больших городов мира и интернетом пользуются более 90 процентов жителей Москвы

К домашнему широкополосному интернету подключено более 90 процентов московских квартир. По данным Департамента информационных технологий, скорость каждого пятого подключения домашнего интернета в Москве превышает 100 мегабит в секунду. Такой скорости достаточно для работы или просмотра нескольких видео одновременно.

У 14 процентов москвичей скорость интернета составляет от 101 до 200 мегабит в секунду. У пяти процентов пользователей — 200 мегабит в секунду. Почти треть горожан пользуется интернетом со скоростью ниже 50 мегабит в секунду.

Москва входит в десятку крупнейших городов мира с самой высокой скоростью фиксированного интернета.

Городская сеть Wi-Fi работает в метро, наземном общественном транспорте, на отдельных улицах внутри Садового кольца, во многих парках и студенческих общежитиях, культурно-досуговых центрах. Еще доступ к Wi-Fi обеспечили в 164 культурно-досуговых центрах Москвы.