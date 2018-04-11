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Гендиректор Mail.ru назвал законопроект об удалении контента из соцсетей враждебным
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Гендиректор Mail.ru назвал законопроект об удалении контента из соцсетей враждебным 

Ведомости 1 час назад
Гендиректор Mail.ru Group в России Борис Добродеев считает законопроект об удалении противоправного контента из социальных сетей «нежизнеспособным» и «враждебным», передает «Интерфакс».
По его словам, законопроект враждебен как по отношению к «интернет-компаниям, так и к десяткам миллионов пользователей». Добродеев заявил, что интернет-компании не должны «подменять собой и суд, и регулятора, оценивая ежедневно десятки, если не сотни миллионов пользовательских публикаций и комментариев». По его словам, в том виде, в котором сейчас разработан законопроект, он не будет работать. Законопроект подготовлен по принципу «бей своих, чтобы чужие боялись», уточнил он. По его словам, исполнять законопроект в текущем виде должны будут только российские компании. Проект, целью которого является борьба с «фейковыми» новостями в интернете, неработоспособен.
3 апреля законопроект на рассмотрение в Госдуму внесли члены фракции «Единая Россия» Сергей Боярский и Андрей Альшевских. 10 апреля думский комитет по информационной политике, технологиям и связи рекомендовал принять его в первом чтении.
Согласно документу, владелец соцсети, сайт которой в день посещает более 100 000 интернет-пользователей из России, должен создать на территории России представительство, в течение суток удалять по заявлению пользователей информацию, содержащую пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, а также прочую информацию, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность. Такая информация должна быть удалена в течение суток с момента получения обращения.
Руководство соцсетей должно вести специальный реестр обращений пользователей и передавать его в Роскомнадзор по первому запросу. Соцсеть также обязана идентифицировать по номеру мобильного телефона пользователей, размещающих сообщения.
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