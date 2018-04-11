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Волин: блокировка пиратских сайтов не направлена против пользователей
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Волин: блокировка пиратских сайтов не направлена против пользователей 

РИА Новости 2 часа назад
СВЕТЛОГОРСК (Калининградская область), 11 апр — РИА Новости. Блокировка пиратских сайтов направлена не против пользователей, а для того, чтобы предприниматели не могли зарабатывать на незаконном контенте, заявил замминистра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин в рамках международного стратегического форума по интеллектуальной собственности.
"Нас часто обвиняют в том, что на пиратские сайты все равно можно попасть, люди делают пути обхода, те дробятся на «зеркала». Да, есть способ обойти блокировку, но мы никогда не ставили перед собой задачу, чтобы ни один человек никогда не мог попасть на запрещенный пиратский сайт. Мы боремся не с возможностью найти пиратский контент в интернете, а с возможностью заработать на нем. Мы разрушаем бизнес", — сказал Волин.
По его словам, блокируя нелегальный сайт, министерство отсекает рекламодателей, поскольку в разы уменьшается количество просмотров. Более того, создаются условия для пользователей, когда воспользоваться законным контентом становится проще.
"Мы создаем условия, при которых количество сил и энергии для попадания на пиратский сайт у пользователя становится больше, чем попасть через простую процедуру на легальный сайт. Мы боремся исключительно на территории бизнеса. Среди пиратов бессребреников нет. Когда они понимают, что заработать на этом невозможно, они свои бизнес и прикрывают", — добавил Волин.
В Светлогорске Калининградской области в среду открылся международный стратегический форум по интеллектуальной собственности IPQuorum 2018. Участие в форуме принимают около 500 участников — представители правительства России, федерального министерства образования и науки, министерства культуры, Минкомсвязи, Торгово-промышленной палаты, Роспатента, ФАС России, Евразийской патентной организации, зарубежные эксперты в сфере интеллектуальной собственности. В рамках форума проходят пленарные заседания, серия лекций. Завершит работу IPQuorum 2018 12 апреля.
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