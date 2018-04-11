«Одноклассники» запустили «умную» новостную ленту на основе нейросетей

Социальная сеть «Одноклассники» запустила сервис «Рекомендации», в котором пользователи смогут увидеть новый контент, сообщил Inc. представитель социальной сети. Выбирать контент в «умной» ленте будет динамически обучаемая нейросеть и алгоритмы персональных рекомендаций.

Искусственный интеллект сможет определить, какой контент интересен для пользователя, используя информацию о поведении человека в соцсети, отмечается в блоге соцсети. Для этого нейросеть учитывает время просмотра публикаций по тематикам и форматам. Пользователи смогут отреагировать на публикации или подписаться на автора контента. Новый сервис работает во всех версиях социальной сети.

Изображение: «Одноклассники»

Сервис «Рекомендации» позволит увеличить аудиторию авторов, которые создают интересный контент. В социальной сети обещают защитить авторов от плагиата с помощью технологии Content ID, работающей на основе нейросетей. Решение будет присваивать отметку в системе для любого уникального контента, поэтому у первоисточника контента будет больше охвата, чем у его копии.

В ленте рекомендаций будут появляться тексты, фотографии, видео и прямые эфиры. Так, если пользователь подписан на группы про автомобили, то в «Рекомендациях» он сможет увидеть прямой эфир с одной из гонок «Формулы 1» или получить контент групп с новостями из мира авто. При этом «умная» лента будет предлагать пользователю потенциально интересные тематики, а также публикации от друзей друзей.

Марина Краснова

директор по продуктам «Видео», «Лента» и OK Live в «Одноклассниках»

«Подписываясь на группы и добавляя друзей в ОК, пользователь создает вокруг себя информационное поле, которое может не меняться долгое время. Новый сервис выходит за рамки этого и предлагает пользователю не только те группы или темы, которые уже отображаются в его основной ленте, но и совершенно новый опыт: другие группы, новых друзей, интересные темы».

В соцсети рассказали, что «Одноклассники» уже испытывали алгоритмы рекомендаций на части аудитории в мобильных приложениях и в веб-версии соцсети. Суммарное время, которое пользователи проводили в новом сервисе, приблизилось к времени чтения традиционной новостной ленты.

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