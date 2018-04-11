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Рост выручки Facebook в 2018 году замедлится на 14%, — Вадим Меркулов, старший аналитик ИК «Фридом Финанс»
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Рост выручки Facebook в 2018 году замедлится на 14%, — Вадим Меркулов, старший аналитик ИК «Фридом Финанс» 

Прайм 2 часа назад
Фото: Прайм
Конгресс не оказал серьезного давления на CEO Facebook: его ответы в форме «не знаю» принимались законодателями, и они не требовали большей конкретики.
Котировки Facebook отразили позитивный настрой инвесторов, показав рост на 4,5%. Пока неясно, насколько власти США готовы регулировать деятельность крупнейшей в мире социальной сети, но Цукерберг попытался максимально защитить свой бизнес от принятия новых законов, позволяющих усилить контроль над ним. Хотя определенные предпосылки к этому есть, о чем свидетельствуют высказывания некоторых конгрессменов.
Считаю, что члены Конгресса вряд ли пойдут на ужесточение регулирования деятельности Facebook и всего технологического сектора, поскольку никто не хочет тормозить его развитие. На этом фоне ожидаю, что рост выручки Facebook в 2018 году замедлится незначительно — до 33% с 47% в 2017 году. В абсолютных числах оборот компании достигнет в $54 млрд, а маржинальность снизится с 47% до 42–45% из-за огромных капитальных затрат, которые запланировал Цукерберг для обеспечения защиты данных пользователей.
Полагаю, что вторая встреча главы Facebook с американскими законодателями пройдет в том же ключе, но давление на компанию все же увеличится.
По итогам первого заседания Конгресса с участием Цукерберга целевая цена по Facebook сохраняется на уровне $209,68.
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