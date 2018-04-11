Россиян не будут наказывать за скачивание пиратского контента

Интернет-пользователи пока не будут нести ответственность за пользование пиратским контентом в Интернете, сказал заместитель министра культуры Александр Журавский , передаёт ТАСС

В качестве первостепенной задачи чиновник назвал создание условий для того, чтобы правообладатели «зарабатывали на своей интеллектуальной собственности», после чего возможно будет вернуться к дискуссии по вопросу об ответственности за пользованием пиратским контентом.

В рамках международного стратегического форума IPQuorum Журавский также отметил, что пока основным направлением работы является борьба с пиратским рынком.

«Ключевая задача у нас сейчас — чтобы не было пиратского рынка, чтобы пираты не зарабатывали на незаконно размещённом контенте», — пояснил он.