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Россиян не будут наказывать за скачивание пиратского контента
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Россиян не будут наказывать за скачивание пиратского контента 

Парламентская газета 59 минут назад
Фото: Парламентская газета
Интернет-пользователи пока не будут нести ответственность за пользование пиратским контентом в Интернете, сказал заместитель министра культуры Александр Журавский, передаёт ТАСС.
В качестве первостепенной задачи чиновник назвал создание условий для того, чтобы правообладатели «зарабатывали на своей интеллектуальной собственности», после чего возможно будет вернуться к дискуссии по вопросу об ответственности за пользованием пиратским контентом.
В рамках международного стратегического форума IPQuorum Журавский также отметил, что пока основным направлением работы является борьба с пиратским рынком.
«Ключевая задача у нас сейчас — чтобы не было пиратского рынка, чтобы пираты не зарабатывали на незаконно размещённом контенте», — пояснил он.
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