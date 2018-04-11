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Kviku запустил сервис денежных переводов между картами российских банков
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Kviku запустил сервис денежных переводов между картами российских банков 

Банки.ру 1 час назад
Клиенты сервиса онлайн-кредитования Kviku теперь могут совершать денежные переводы между картами всех российских банков через свой личный кабинет или с помощью мобильного приложения, сообщили в пресс-службе Kviku.
«Так, россияне могут в считанные минуты открыть кредитную линию в Kviku с использованием своих банковских карт. В последствии эти средства в случае необходимости могут моментально переводится на карты друзей или родственников», — говорится в релизе.
В перспективе данный сервис может быть расширен возможностью денежных трансакций с участием карт иностранных банков, добавили в пресс-службе.
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