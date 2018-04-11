Роскомнадзор заблокировал технический домен Google

Роскомнадзор , выполняя постановление Генпрокуратуры , заблокировал технический домен Google , сообщает телеканал «360».

По информации источника телеканала, не работает домен по адресу googleusercontent.com. Он пояснил, что в указанной области находится служебный контент ресурсов Google, счётчики и компоненты для сторонних сайтов.

Собеседник «360» считает, что в ближайшее время могут перестать открываться не только ресурсы Google, но и сайты, которые их используют.

Ранее Роскомнадзор предупредил операторов об ответственности за установку несертифицированных серверов Google Global Cache. В случае нарушений ведомство пригрозило штрафами. Со своей стороны представители провайдеров отмечали, что серверы Google не подлежат сертификации, так как не относятся к средствам связи.