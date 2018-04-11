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Роскомнадзор заблокировал технический домен Google
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Роскомнадзор заблокировал технический домен Google 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Роскомнадзор, выполняя постановление Генпрокуратуры, заблокировал технический домен Google, сообщает телеканал «360».
По информации источника телеканала, не работает домен по адресу googleusercontent.com. Он пояснил, что в указанной области находится служебный контент ресурсов Google, счётчики и компоненты для сторонних сайтов.
Собеседник «360» считает, что в ближайшее время могут перестать открываться не только ресурсы Google, но и сайты, которые их используют.
Ранее Роскомнадзор предупредил операторов об ответственности за установку несертифицированных серверов Google Global Cache. В случае нарушений ведомство пригрозило штрафами. Со своей стороны представители провайдеров отмечали, что серверы Google не подлежат сертификации, так как не относятся к средствам связи.
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