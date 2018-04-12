В борьбе с интернет-рацией Роскомнадзор заблокировал почти 300 доменов Google

Это необходимо, чтобы остановить работу интернет-рации Zello, пояснили в службе и заверили, что блокировка технологических доменов Google не повлияет на работу других сервисов.

В апреле прошлого года Роскомнадзор ограничил доступ к Zello, поскольку компания не предоставила сведения для включения в реестр организаторов распространения информации. Целый год ведомство пытается сделать недоступной интернет-рацию для российских пользователей. Но особых успехов пока нет, комментирует руководитель компании Vee Security Александр Литреев:

Александр Литреев руководитель компании Vee Security «В Zello работают тоже не дураки, они используют различные способы, чтобы уклоняться от подобных блокировок, прикрываются различными публичными сервисами, такими как Amazon , Google. Роскомнадзор в тщетных попытках заблокировать работу этого мессенджера в России блокирует IP-адреса и ресурсы этих крупных компаний. В Zello найдут другие способы обхода блокировок через другие такие же публичные сервисы, периодически могут становиться недоступными другие сервисы, которые размещены на Amazon или на мощностях Google, но никак не мессенджер Zello, это абсолютно бессмысленная игра Роскомнадзора. Недавно появилась информация о том, что Роскомандзор проводит эксперимент по выполнению полной блокировки Zello, и, видимо, сейчас мы наблюдаем ход такого эксперимента. Amazon уже пострадал очень сильно: более четырех тысяч IP-адресов были заблокированы и внесены в реестр запрещенных сайтов».

Повлияет ли блокировка технологических доменов Google, на которых хранится пользовательский и служебный контент, на работу онлайн-сервисов?

Алексей Раевский гендиректор компании Zecurion «Какие-то сервисы могут пострадать, которые пользуются этими же ресурсами. Я думаю, что ничего фатального не произойдет, потому что разработчики могут оперативно изменить ссылки, использовать какие-то другие ресурсы и восстановить таким образом работу приложения. Я не знаю, насколько пострадал Google, какие конкретно сервисы. Возможно, только те сервисы, которые обеспечивают хранение пользовательского контента — то, что было заблокировано. Насколько это критично для других сервисов Google? Пока не было такой информации, чтобы какие-то другие его сервисы тоже из-за этого пострадали. Google может, мне кажется, каким-то образом эту блокировку оспорить, потому что сам он ничего не нарушал. По какой причине его домены и его IP-адреса были заблокированы — я думаю, Роскомнадзору надо придумать какую-то убедительную историю».

Zello — это мобильное приложение-рация, которое позволяет пользователям мгновенно отправлять аудиосообщения друг другу или группе. Но, в отличие от обычных раций, Zello работает везде, где есть интернет.

Приложение получило большую популярность среди водителей-дальнобойщиков. В России они использовали сервис для координации забастовок против введения системы «Платон» зимой 2015 года. Несмотря на все усилия Роскомнадзора, сами дальнобойщики не намерены отказываться от Zello, говорит руководитель московского отделения «Объединения перевозчиков России» Сергей Рудометкин

— Блокируют, думаю, потому что как раз были активные протестные действия с нашей стороны, на тот момент им было неудобно, что есть какая-то связь между дальнобойщиками, помимо телефонов, когда в одном канале присутствует множество людей, возможно, и тысячи. Они заблокировали рацию, но можно все равно зайти, VPN всегда можно использовать.

— Вы активно пользуетесь этим приложением?

— Да, правда. Когда в момент стачки были переклички между регионами, да и вообще когда какие-то острые моменты, всегда народ все сразу озвучивал в Zello, чтобы все знали, что где творится.

— Есть какие-то альтернативы или просто обходите эти блокировки?

— Просто обходим, альтернативы нет на данный момент.