Роскомнадзор заблокировал используемые для работы Zello сотни IP и доменов Google

Роскомнадзор на данный момент заблокировал 286 IP и 285 доменов, принадлежащих Google , которые использует приложение Zello.

Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Роскомнадзора. Там заверяют, что включение технического домена Google в реестр запрещенных ресурсов не должно повлиять на работу других сервисов интернет-компании.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор заблокировал технический домен Google на основании требования Генпрокуратуры в связи с ограничением доступа к приложению Zello.

Компания-разработчик отказалась исполнить российское законодательство и предоставить информацию для регистрации в реестре организаторов распространения информации.

Приложение Zello — это бесплатная программа, которая позволяет превратить смартфон или планшет в рацию и выходить на связь в режиме реального времени.