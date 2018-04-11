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Роскомнадзор заблокировал используемые для работы Zello сотни IP и доменов Google
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Роскомнадзор заблокировал используемые для работы Zello сотни IP и доменов Google 

BFM.RU 41 минуту назад
Фото: 360tv.ru
Роскомнадзор на данный момент заблокировал 286 IP и 285 доменов, принадлежащих Google, которые использует приложение Zello.
Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Роскомнадзора. Там заверяют, что включение технического домена Google в реестр запрещенных ресурсов не должно повлиять на работу других сервисов интернет-компании.
Ранее сообщалось, что Роскомнадзор заблокировал технический домен Google на основании требования Генпрокуратуры в связи с ограничением доступа к приложению Zello.
Компания-разработчик отказалась исполнить российское законодательство и предоставить информацию для регистрации в реестре организаторов распространения информации.
Приложение Zello — это бесплатная программа, которая позволяет превратить смартфон или планшет в рацию и выходить на связь в режиме реального времени.
Оно получило большую популярность среди водителей-дальнобойщиков. В России они использовали сервис для координации забастовок против введения системы «Платон» зимой 2015 г, напоминают «Ведомости».
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