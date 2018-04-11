Solar Dozor обзавелся облачным краулером

Компания Solar Security представила Solar Dozor 6.6, новую версию системы контроля коммуникаций сотрудников, выявления ранних признаков корпоративного мошенничества и проведения расследований. Solar Dozor 6.6 контролирует действия привилегированных пользователей и защищает конфиденциальные данные в облаке.

Шаг за шагом реализуя стратегию по движению в облака, компания Solar Security встроила в новую версию Solar Dozor облачный краулер. Это специализированный инструмент, позволяющий офицеру безопасности сканировать облачные хранилища, которые используют сотрудники.

«В корпоративном сегменте широкое распространение получил Microsoft Office 365 — поэтому в первую очередь мы реализовали именно аудит OneDrive — в отношении как корпоративных, так и публичных облачных хранилищ. В будущем мы планируем масштабировать эту технологию и на другие облачные сервисы. Офицер безопасности должен иметь возможность контролировать информацию вне зависимости от того, где она хранится», — рассказал Василий Лукиных, менеджер по развитию бизнеса Solar Dozor компании Solar Security.

Кроме того, в новой версии возможности Solar Dozor существенно расширены за счет функций собственной безопасности DLP-системы. Проблема контроля привилегированных пользователей стоит достаточно остро: по данным недавнего исследования Solar JSOC, примерно в трети случаев виновниками внутренних инцидентов являются штатные администраторы компаний. Solar Dozor 6.6 предлагает бизнесу инструменты, позволяющие «контролировать контролёров», — это управление правами доступа и аудит действий пользователей DLP-системы.

Гибкая система управления правами доступа пользователей позволяет легко управлять учетными записями и ролями пользователей. Решение поддерживает гранулированное управление доступом, разграничивающее права на отдельные разделы интерфейса, объекты и функции системы.

Журнал действий пользователей Solar Dozor 6.6 содержит максимально детализированные записи о том, кто, когда и что делал в системе. С его помощью можно контролировать действия как конкретных ИБ-специалистов, так и всех пользователей DLP-системы. Если кто-либо попытается совершить недопустимые действия в системе, заинтересованным лицам немедленно будет отправлено уведомление об инциденте. Оперативное информирование и реакция на происшествие позволит владельцам бизнеса минимизировать возможный ущерб от нелегитимных действий сотрудников.

Как и каждое обновление Solar Dozor, версия 6.6 включает новые усовершенствования интерфейса. В данном случае речь идет о новой справочной системе. Теперь из любого окна DLP-системы пользователю доступна контекстная справка, содержащая всю информацию о разделе, в котором он находится. Справка оформлена в едином стиле Solar Dozor и поддерживает моментальный поиск нужной информации. Данные улучшения направлены на то, чтобы изучение функциональности системы проходило быстрее и проще, а работа с Solar Dozor не отнимала больше времени, чем это необходимо.