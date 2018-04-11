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Почти 40 миллионов россиян пользуются услугами легальных онлайн-кинотеатров
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Почти 40 миллионов россиян пользуются услугами легальных онлайн-кинотеатров 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Аудитория легальных онлайн-кинотеатров в России на сегодняшний день составляет порядка 40 миллионов человек, при этом количество россиян, покупающих в сети легальный контент, за 6 лет возросло с 4 до 25 миллионов человек, говорится в итоговом докладе правительства за 6 лет.
"На сегодняшний день аудитория легальных онлайн-кинотеатров в России составляет 39,6 миллиона человек. За 5 лет она увеличилась вдвое — почти на 20 миллионов человек. Количество людей, покупающих в сети легальный контент, за 6 лет возросло с 4 миллионов до 25 миллионов человек", — говорится в документе.
Отмечается также, что производство цифрового контента (видео, музыка, игры и электронные книги) за шесть лет увеличилось почти в 9 раз и составило 70,4 миллиардов рублей против 8,24 миллиардов в 2012 году, в значительной степени это связано с активной борьбой с пиратством.
"Оцифровано почти 0,5 миллиона единиц хранения из советских телевизионных программ, хранящихся в Телерадиофонде", — также говорится в докладе правительства.
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