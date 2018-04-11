Поисковый сервис SNIK расширяет пользовательский функционал

Сервис SNIK, который специализируется на поиске оригинальных товаров в интернет-магазинах, расширяет ассортимент услуг и функций, доступных для зарегистрированных пользователей. Целью инициативы, как было отмечено, является повышения комфорта и безопасности шопинга на торговых площадках Рунета.

Специалисты бесплатного сервиса уверены, что объем виртуального рынка товаров растет по экспоненте. Аналогично растет не только аудитория потребителей, которые ищут товары на сайтах, но и количество торговых площадок. В подобных условиях покупатели сталкиваются с очевидными проблемами. Во-первых, это поиск конкретного товара среди всего разнообразия. Во-вторых, это большое количество посреднических магазинов и ресурсов с сомнительной репутацией, которые либо продают товар дороже, либо не гарантируют его качество.

Расширенный функционал SNIK позволит решить обе упомянутые проблемы. Согласно информации на официальном сайте, в данный момент поисковый портал сотрудничает только с проверенными магазинами. Это исключает появление, так называемых, реплик, подделок и дешевых копий оригинальных товаров на 100%.

Несмотря на то, что сервис дает полную информацию о представленных товарах, для непосредственного совершения покупки пользователь перенаправляется на страницы магазина выбранного бренда. Это значительно повышает безопасность и позволяет избежать посреднических комиссий. Также у потребителя появляется реальная возможность пользоваться официальными условиями доставки, обмена, возврата, не говоря уже о распродажах и скидках.

Проблема поиска также была решена. На страницах одного сервиса теперь собраны тысячи товаров всех популярных магазинов одежды, аксессуаров, цифровой и бытовой техники. Также на сайте можно найти часы, мебель, товары для дома. Каталог постоянно обновляется и дополняется. SNIK сотрудничает с Zara, МВидео , Lamoda и так далее.

Наличие информации о товарах из разных магазинов в одном месте, по мнению сотрудников ресурса, даст возможность оперативного анализа предложений, сравнения цен и условий покупки. В итоге, будучи зарегистрированным на одном сайте, отечественный потребитель может выгодно и быстро искать товары почти из любой категории, не переходя с одного ресурса на другой.

Упрощает поиск и система фильтров. Покупатель может сразу определить специфику товара, цвет, размер, бренд, тип модели.

В данный момент воспользоваться расширенным функционалом для шопинга могут пользователи не только компьютеров и ноутбуков, но и владельцы iPhone — для этого достаточно скачать и установить одноименное приложение.

По материалам сайта http://snik.co