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Роскомнадзор запросил Facebook об исполнении закона о локализации персональных данных россиян
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Роскомнадзор запросил Facebook об исполнении закона о локализации персональных данных россиян 

BFM.RU 42 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
Роскомнадзор направил запрос по исполнению компанией закона о локализации персональных данных россиян на территории РФ, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ведомства.
«В рамках взаимодействия с компанией Facebook в прошлом месяце было направлено очередное письмо-запрос. В письме рассматривались различные вопросы, в том числе локализации баз данных», — сказали в пресс-службе.
«Роскомнадзор находится в постоянном диалоге c российскими и зарубежными IT компаниями, осуществляющими свою работу на территории РФ, и чьими услугами пользуются граждане РФ, в том числе с компанией Facebook», — отмечается в сообщении.
В сентябре 2015 года вступили в силу поправки к закону «О персональных данных». По ним любая отечественная или зарубежная компания, ориентированная на работу с российскими пользователями, должна обеспечивать запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение персональных данных россиян с использованием баз данных, находящихся на территории РФ.
В ноябре 2016 года из-за нарушения нормы о локализации персональных данных в России была заблокирована социальная сеть для поиска и установления деловых контактов LinkedIn.
В сентябре прошлого года глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщил, что в рамках данного закона свою работу на территории РФ может блокировать соцсеть Facebook, которая до сих пор не локализовала базы данных в России. В начале этого года представители соцсети встретились с Роскомнадзором и договорились о взаимодействии в данном вопросе. Вместе с тем, надзорный орган пообещал провести комплексную проверку Facebook во второй половине 2018 года.
Соцсеть Twitter, которая также пока не исполнила российское законодательство в данной части, уведомила Роскомнадзор о локализации персональных данных в России в первом полугодии 2018 года.
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