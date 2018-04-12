Роскомнадзор запросил Facebook об исполнении закона о локализации персональных данных россиян

Роскомнадзор направил запрос по исполнению компанией закона о локализации персональных данных россиян на территории РФ , сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ведомства.

«В рамках взаимодействия с компанией Facebook в прошлом месяце было направлено очередное письмо-запрос. В письме рассматривались различные вопросы, в том числе локализации баз данных», — сказали в пресс-службе.

«Роскомнадзор находится в постоянном диалоге c российскими и зарубежными IT компаниями, осуществляющими свою работу на территории РФ, и чьими услугами пользуются граждане РФ, в том числе с компанией Facebook», — отмечается в сообщении.

В сентябре 2015 года вступили в силу поправки к закону «О персональных данных». По ним любая отечественная или зарубежная компания, ориентированная на работу с российскими пользователями, должна обеспечивать запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение персональных данных россиян с использованием баз данных, находящихся на территории РФ.

В ноябре 2016 года из-за нарушения нормы о локализации персональных данных в России была заблокирована социальная сеть для поиска и установления деловых контактов LinkedIn.

В сентябре прошлого года глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщил, что в рамках данного закона свою работу на территории РФ может блокировать соцсеть Facebook, которая до сих пор не локализовала базы данных в России. В начале этого года представители соцсети встретились с Роскомнадзором и договорились о взаимодействии в данном вопросе. Вместе с тем, надзорный орган пообещал провести комплексную проверку Facebook во второй половине 2018 года.

Соцсеть Twitter, которая также пока не исполнила российское законодательство в данной части, уведомила Роскомнадзор о локализации персональных данных в России в первом полугодии 2018 года.