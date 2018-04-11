Оператор Wi-Fi в столичном метро готов предоставить Роскомнадзору все данные при получения запроса

«МаксимаТелеком» готова предоставить сотрудникам Роскомнадзора все необходимые данные при получении соответствующего запроса. Компания не является оператором персональных данных абонентов. Мы располагаем лишь аудиторными обобщенными данными — пол, примерный возраст, сферы интересов. Сотовые номера, используемые при идентификации согласно российскому законодательству, надежно зашифрованы, причем методом, который исключает их восстановление при любых практически доступных злоумышленнику вычислительных мощностях», — сказали в пресс-службе компании.

В «МаксимаТелеком» подчеркнули, что уязвимость, о которой шла речь в публикациях СМИ, была устранена компанией немедленно после поступления информации о ее наличии несколько недель назад. «В настоящее время „МаксимаТелеком“ полностью исключила передачу каких-либо аудиторных данных по сети в любом виде, пригодном для чтения или расшифровки. Возможность массового „скачивания“ абонентских данных, которая активно обсуждается в интернете и в прессе, на практике отсутствует и никогда не имела места», — заключили в пресс-службе.