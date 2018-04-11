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Оператор Wi-Fi в столичном метро готов предоставить Роскомнадзору все данные при получения запроса
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Оператор Wi-Fi в столичном метро готов предоставить Роскомнадзору все данные при получения запроса 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Компания-оператор Wi-Fi «МаксимаТелеком» готова предоставить специалистам Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) всю необходимую информацию после получения соответствующего запроса. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе компании.
«МаксимаТелеком» готова предоставить сотрудникам Роскомнадзора все необходимые данные при получении соответствующего запроса. Компания не является оператором персональных данных абонентов. Мы располагаем лишь аудиторными обобщенными данными — пол, примерный возраст, сферы интересов. Сотовые номера, используемые при идентификации согласно российскому законодательству, надежно зашифрованы, причем методом, который исключает их восстановление при любых практически доступных злоумышленнику вычислительных мощностях», — сказали в пресс-службе компании.
В «МаксимаТелеком» подчеркнули, что уязвимость, о которой шла речь в публикациях СМИ, была устранена компанией немедленно после поступления информации о ее наличии несколько недель назад. «В настоящее время „МаксимаТелеком“ полностью исключила передачу каких-либо аудиторных данных по сети в любом виде, пригодном для чтения или расшифровки. Возможность массового „скачивания“ абонентских данных, которая активно обсуждается в интернете и в прессе, на практике отсутствует и никогда не имела места», — заключили в пресс-службе.
Ранее в Роскомнадзоре Агентству «Москва» сообщили, что ведомство планирует направить запрос компании «МаксимаТелеком» о возможных нарушениях прав пользователей сети бесплатного Wi-Fi в столичном метро после информации об утечке персональных данных из-за уязвимости в системе.
Агентство «Москва»: последние новости
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