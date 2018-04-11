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Новый обучающий модуль пополнил «Азбуку интернета» 

АиФ Ростов 2 часа назад
Фото: АиФ Ростов
Новый обучающий модуль «Основы работы на планшетном компьютере» пополнил курс обучения по программе «Азбука Интернета», разработанной ПФР и «Ростелекомом», сообщает пресс-служба компании.
«В представленных материалах подробно рассказано об отличительных особенностях и специальных навыках, необходимых для работы на планшетах, описаны возможности магазинов приложений с рекомендациями по безопасной установке новых приложений, даны подробные рекомендации по выбору планшета. Отдельная глава посвящена разбору алгоритмов работы с мобильными приложениями портала www.gosuslugi.ru, Пенсионного фонда и «Ростелекома»», — говорится в сообщении.
На портале azbukainterneta.ru (азбукаинтернета.рф) размещен полный комплект материалов, которые помогут пользователям старшего поколения усвоить материалы курса (учебное пособие, которое можно скачать полностью или отдельными главами, а также методические рекомендации для преподавателей по главам и наглядные пособия к каждому уроку курса).
Материалы модуля «Основы работы на планшетном компьютере» могут использоваться преподавателями курсов компьютерной грамотности для пенсионеров как в качестве отдельного курса по обучению пользователей работе на планшетах и смартфонах, так и в качестве дополнительного урока в рамках базового курса «Азбука Интернета».
Напомним, обучающее пособие и интернет-портал «Азбука интернета» разработаны в рамках подписанного в 2014 году «Ростелекомом» и ПФР соглашения о сотрудничестве при обучении пенсионеров компьютерной грамотности.
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