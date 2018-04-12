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Вести.net: IPChain поможет защитить копирайт, а Google займется «самолетным» интернетом
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Вести.net: IPChain поможет защитить копирайт, а Google займется «самолетным» интернетом 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
К национальной системе IPChain подключились больше 20 крупных игроков рынка интеллектуальной собственности. Об этом говорили в Калининграде, на форуме IPQuorum — это форум, посвященный защите прав авторской и интеллектуальной собственности.
Национальная система IPChain — это инвестиционный проект, по сути сеть, в которой отражены транзакции прав и объектов интеллектуальной собственности. В основе новой разработки лежит технология блокчейн. Основное ее преимущество — надежность, поскольку технология гарантирует 100% сохранения данных. Кроме того в блочейне невозможна подмена данных задним числом или изменение историй транзакций вручную.
Идем дальше. Google займется предоставление интернета на борту самолетов. Как пишет Bloomberg, для этого компания покупает подразделение Nokia, которая занимается широкополосным интернетом. Подробности — в программе Вести.net.
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