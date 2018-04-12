Вести.net: IPChain поможет защитить копирайт, а Google займется «самолетным» интернетом

К национальной системе IPChain подключились больше 20 крупных игроков рынка интеллектуальной собственности. Об этом говорили в Калининграде , на форуме IPQuorum — это форум, посвященный защите прав авторской и интеллектуальной собственности.

Национальная система IPChain — это инвестиционный проект, по сути сеть, в которой отражены транзакции прав и объектов интеллектуальной собственности. В основе новой разработки лежит технология блокчейн. Основное ее преимущество — надежность, поскольку технология гарантирует 100% сохранения данных. Кроме того в блочейне невозможна подмена данных задним числом или изменение историй транзакций вручную.