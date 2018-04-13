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Шах и мат, Apple: Превращаем смартфон на Android в iPhone
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Шах и мат, Apple: Превращаем смартфон на Android в iPhone 

Chip.ru 13 апреля 2018
Фото: Chip.ru
Пара кликов — и ваш гаджет на Android превратиться в iPhone. Достаточно установить приложение, которое изменит интерфейс смартфона. Где его найти и как настроить, расскажет CHIP. Бесплатное приложение iLauncher позволяет использовать дизайн iOS на смартфонах с Android. Скачать его можно здесь. Просто загрузите программу и установите ее так, как вы это обычно делаете. В итоге: Как экран блокировки, так и главный экран будут загружаться в дизайне, известном из iOS 11.
Значки приложений будут заменены таким образом, что браузер Google Chrome получит иконку Safari.
Конечно, на вашем Android-смартфоне появится и центр управления iOS 11. Внешний вид тот же, только расположение будет немного отличаться.
Папки и функция поиска также станут идентичны iOS.
Если вы откроете одно из установленных приложений, то увидите, что все осталось без изменений. Чтобы вернуть внешний вид Android, удалите iLauncher с вашего смартфона. Опрос: Вы играете в игры на смартфоне? Конечно. Это помогает скоротать время в дороге или очереди Да, когда совсем нечего делать Игры — это для детей, а я серьезный взрослый человек Нет, для игр есть компьютер Просмотреть результаты Загрузка … Читайте также: Как запустить Android на iPhone
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