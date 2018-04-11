Как запустить Android на iPhone

Даже гордый обладатель iPhone может захотеть потестить конкурирующую систему — Android. Если же этот человек —разработчик мобильного ПО, то ему просто по должности положено пользоваться Android-эмулятором, который позволит работать с мобильной Google-осью с любого устройства.

Запуск эмулятора в браузере iOS Android можно установить только на уже довольно старом iPhone 3G, но система Google может быть протестирована на любом устройстве iOS — даже приложения Android могут быть легко установлены.

Данный эмулятор не только является необходимым инструментом для разработчиков приложений под iOS и Android, но и для пользователей iOS, которые хотят более внимательно изучить, как устроен Android.

Если вы хотите протестировать систему Android на iPhone или iPad, просто установите приложение Manymo, нажмите «Запустить эмуляторы» и выберите подходящее разрешение экрана.

Если вам нужно, чтобы эмулятор Android соответствовал экрану iPhone, вы должны использовать максимально возможное разрешение. В разделе «Запуск» можно также установить версию Android, которая должна запуститься через эмулятор. В настоящее время Manymo поддерживает Android с версии 4.0.3 и до версии 4.0.

Тестируйте приложения в эмуляторе

Добавление собственных приложений — удобная функция для тестирования их тестирования.

Если вам необходимо установить программу для Android, коснитесь пункта меню «Запустить приложение» перед запуском эмулятора и укажите путь к файлу.APK.

Для разработчиков интересна функция «Запуск с URL». С ее помощью можно проверить, как будет выглядеть ваш сайт на мобильных устройствах с разными разрешениями.

Качество презентации, конечно, не является оптимальным. Вы сможете заметить, что эмулятор немного сжимает изображение. Кроме того, надо отметить, что приложение немного улучшает производительность: система обычно реагирует очень медленно на входные данные и требует слишком много времени для запуска программ. Но для тестирования эмулятора Android вполне достаточно.

Для небольшого теста регистрация не требуется, но если вы хотите использовать Android достаточно долго, вам придется создать бесплатную учетную запись, что также будет необходимо и для запуска собственных приложений. Пользователям, которые используют эмулятор более десяти раз в месяц, понадобится платный доступ стоимостью от 9 долларов в месяц.

Фото: компании-разработчики, pixabay.com Нужны ли эмуляторы Android для компьютеров? Да! Особенно если смарфон не тянет некоторые игры или управление мобильными версиями приложений удобнее, чем в версиях для ПК. Нет. Все это баловство: мобильными приложениями надо пользоваться на смартфоне и планшете. Просмотреть результаты Загрузка … Читайте также: Как сделать iOS неуязвимой: практические советы

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