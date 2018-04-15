Android P получит жесты iPhone X

Компания Google в статье о поддержке DNS и TLS в Android P Developer Preview случайно раскрыла одну важную деталь интерфейса. Речь идет об отказе от привычных навигационных кнопок в пользу управления жестами.

Навигационная панель теперь почти полностью повторяет таковую в iPhone X. Исключением может стать лишь кнопка «Назад», которая будет появляться только в тех случаях, когда переход назад возможен. Например, на рабочем столе данная кнопка будет исчезать.

Можно по-разному относиться к управлению жестами, но это действительно удобный метод взаимодействия с устройством. Жесты с эстетической точки зрения гораздо приятны глазу.

Уже сейчас управление жестами можно встретить в MIUI 9. И то, что Google решила реализовать данную особенность в голом Android, говорит лишь о том, что теперь каждый Android-смартфон будет иметь управление жестами, что, на мой взгляд, отлично. Другими словами, теперь не придется покупать смартфон компании Xiaomi только из-за новых жестов.

А как вы относитесь к появлению жестов в Android P? Считаете ли вы новую особенность заслугой самой Google?