Столичные власти планируют вновь открыть жителям доступ к системе городского видеонаблюдения в 2019 г.

Столичные власти планируют вновь открыть доступ к системе городского видеонаблюдения для жителей Москвы в 2019 г. Об этом журналистам сообщил глава департамента информационных технологий Москвы Артем Ермолаев.

«Мы, получив модель поведения пользователя, как он с этим работает, теперь переходим к проектированию (сервиса доступа к системе — прим. Агентства «Москва» ), я думаю, что на это уйдет год — к 2019 г. планируем», — сказал А. Ермолаев.

Он напомнил, что ранее доступ к системе городского видеонаблюдения предоставлялся для физических лиц в рамках пилотного проекта, который был завершен в конце 2017 г.