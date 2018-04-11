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Столичные власти планируют вновь открыть жителям доступ к системе городского видеонаблюдения в 2019 г.
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Столичные власти планируют вновь открыть жителям доступ к системе городского видеонаблюдения в 2019 г. 

Агентство «Москва» 50 минут назад
Столичные власти планируют вновь открыть доступ к системе городского видеонаблюдения для жителей Москвы в 2019 г. Об этом журналистам сообщил глава департамента информационных технологий Москвы Артем Ермолаев.
«Мы, получив модель поведения пользователя, как он с этим работает, теперь переходим к проектированию (сервиса доступа к системе — прим. Агентства «Москва»), я думаю, что на это уйдет год — к 2019 г. планируем», — сказал А. Ермолаев.
Он напомнил, что ранее доступ к системе городского видеонаблюдения предоставлялся для физических лиц в рамках пилотного проекта, который был завершен в конце 2017 г.
В 2017 г. начальник отдела городского видеонаблюдения столичного департамента информационных технологий Дмитрий Головин сообщал Агентству «Москва», что столичные власти планируют организовать возможность платного доступа к единой городской системе видеонаблюдения для коммерческих организаций в 2018-2019 гг. Одними из первых, согласно планам властей, доступ к городской системе видеонаблюдения могут получить страховые компании, компании-перевозчики и таксомоторные службы.
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