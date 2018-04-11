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Face ID и Touch ID заменят пароли для входа на сайты
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Face ID и Touch ID заменят пароли для входа на сайты 

Apple Insider 50 минут назад
Фото: Apple Insider
Веб-протокол WebAuthn позволит использовать биометрические датчики идентификации вроде Touch ID и Face ID для подтверждения личности на сайтах вместо цифро-буквенного пароля. Новейшая разработка уже прошла необходимые испытания и может быть внедрена разработчиками веб-браузеров без каких-либо промедлений.
Первым и пока единственным браузером, поддерживающим WebAuthn, является Firefox от Mozilla. В течение нескольких месяцев, по информации Engadget, с ним заработают Chrome и Microsoft Edge. О планах Apple по адаптации протокола для Safari пока не сообщается. Возможно, компания из Купертино займется этим несколько позже.
Внедрение возможности входа на сайт при помощи отпечатка пальца или лица не только упростит процесс идентификации, но и сократит вероятность кражи паролей. Учитывая, что многие люди, не задумываясь о собственной безопасности, используют одинаковый набор букв и цифр на всех сайтах и сервисах, это может изрядно усложнить жизнь мошенников.
Обсудить перспективы протокола WebAuthn можно в нашем Telegram-чате.
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