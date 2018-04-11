Бизнес-клиенты Tele2 в Оренбуржье стали больше пользоваться интернетом

Мобильный оператор Tele2 подводит итоги работы в корпоративном сегменте в регионе за 2017 год. Число клиентов увеличилось в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом.

Основными драйверами развития стали увеличение количества крупных компаний среди клиентов оператора, рост потребления интернет-трафика, развитие М2М-направления. Количество пользователей мобильного интернета выросло на 172%. Это связано с популярностью пакетных тарифных предложений и развитием в регионе сети высокоскоростного мобильного интернета. Бизнес-клиенты компании все чаще выбирают тарифы, в которые включены минуты, SMS, а также объем интернет-трафика. Их выбрали 40% клиентов.

Орске, Соль-Илецке, Медногорске, Кувандыке, В первом квартале 2018 года оператор запустил сеть 4G в Оренбурге Новотроицке , Бузулуке, Бугуруслане, Гае, Сорочинске Абдулино , Ясном и еще в 43 населенных пунктах региона. Услуга высокоскоростного интернета доступна 77% жителей области. При подключении к пакетным тарифным планам «Альфа», «Бета», «Гамма» до 31 мая 2018 г. новые бизнес-клиенты получают удвоенный пакет интернета в сети 4G Tele2 на 3 месяца.

В основе корпоративной программы компании — качественная связь, востребованные услуги и сервис высокого уровня. Среди бизнес-клиентов Tele2 в Оренбургской области востребованы такие предложения как «Корпоративная АТС», «Контроль расходов» и «Бизнес-SMS».

Tele2 развивает новые сервисы и услуги для B2B-сегмента на основе анализа огромных объемов обезличенных данных. Big Data позволяет понять, оценить, удовлетворить, а также спрогнозировать потребности клиентов, построить эффективную систему защиты. В настоящее время компания разработала пакет услуг для банковской сферы, позволяющий противодействовать мошенничеству, сохранять лояльность клиентов и пользователей мобильного банкинга, оптимизировать внутренние процессы финансовых организаций.

В прошлом году в качестве поставщика телекоммуникационных услуг оренбургский филиал Tele2 выбрали компании промышленного, торгового, логистического секторов. При помощи услуг Tele2 компании региона автоматизируют бизнес-процессы, внедряют системы мониторинга, удаленно отслеживают работу оборудования, датчиков безопасности.

Татьяна Филиппова , руководитель департамента по развитию корпоративного бизнеса макрорегиона «Урал» Tele2: