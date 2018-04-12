Представители Telegram не пришли на беседу по иску Роскомнадзора о блокировке мессенджера

МОСКВА , 12 апреля. / ТАСС /. Представители мессенждера Telegram не пришли на беседу, связанную с рассмотрением иска Роскомнадзора о блокировке мессенджера, передает корреспондент ТАСС из зала Таганского суда Москвы. "Устанавливается явка сторон, на заседание пришли только представители Роскомнадзора", — сказала судья Юлия Смолина. Таганский суд Москвы 13 апреля начнет рассматривать по существу иск Роскомнадзора к Telegram о блокировке мессенджера. Кроме того Роскомнадзор попросил привлечь в качестве третьей стороны в рамках судебного иска о блокировке Telegram Федеральную службу безопасности (ФСБ), сообщил корреспондент ТАСС. "Просим привлечь в качестве третьей стороны представителей ФСБ", — сказала представитель Роскомнадзора.