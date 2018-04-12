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Представители Telegram не пришли на беседу по иску Роскомнадзора о блокировке мессенджера
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Представители Telegram не пришли на беседу по иску Роскомнадзора о блокировке мессенджера 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Представители мессенждера Telegram не пришли на беседу, связанную с рассмотрением иска Роскомнадзора о блокировке мессенджера, передает корреспондент ТАСС из зала Таганского суда Москвы.
"Устанавливается явка сторон, на заседание пришли только представители Роскомнадзора", — сказала судья Юлия Смолина.
Таганский суд Москвы 13 апреля начнет рассматривать по существу иск Роскомнадзора к Telegram о блокировке мессенджера.
Кроме того Роскомнадзор попросил привлечь в качестве третьей стороны в рамках судебного иска о блокировке Telegram Федеральную службу безопасности (ФСБ), сообщил корреспондент ТАСС.
"Просим привлечь в качестве третьей стороны представителей ФСБ", — сказала представитель Роскомнадзора.
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