232 сайта внесены c контрафактом ЧМ-2018 в запрещенный список Роскомнадзора

Роскомнадзор на своем официальном сайте сообщил о внесении в реестр запрещенной информации 232 страницы интернет-ресурсов с информацией о продаже контрафакта и билетов на матчи чемпионата мира-2018. На данный момент 178 порталов удалили информацию о продаже нелицензионной продукции.

Отмечается, что представители надзорного ведомства приняли участие в заседании комитета по защите имущественных прав ФИФА при координационном совете по подготовке и проведению мирового первенства. Владельцам 47 сайтов и провайдерам хостинга были направлены соответствующие уведомления.

"В связи с неудалением противоправной информации операторы связи ограничивают доступ к семи страницам сайтов, — говорится в сообщении Роскомнадзора. — Доступ к ним будет восстановлен после выполнения требований, указанных в судебных решениях".