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232 сайта внесены c контрафактом ЧМ-2018 в запрещенный список Роскомнадзора
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232 сайта внесены c контрафактом ЧМ-2018 в запрещенный список Роскомнадзора 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Роскомнадзор на своем официальном сайте сообщил о внесении в реестр запрещенной информации 232 страницы интернет-ресурсов с информацией о продаже контрафакта и билетов на матчи чемпионата мира-2018. На данный момент 178 порталов удалили информацию о продаже нелицензионной продукции.
Отмечается, что представители надзорного ведомства приняли участие в заседании комитета по защите имущественных прав ФИФА при координационном совете по подготовке и проведению мирового первенства. Владельцам 47 сайтов и провайдерам хостинга были направлены соответствующие уведомления.
"В связи с неудалением противоправной информации операторы связи ограничивают доступ к семи страницам сайтов, — говорится в сообщении Роскомнадзора. — Доступ к ним будет восстановлен после выполнения требований, указанных в судебных решениях".
Напомним, чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах — Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.
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