Роскомнадзор внёс 232 сайта с контрафактом ЧМ-2018 в запрещённый список

Представители Роскомнадзора в ходе заседания, посвящённого подготовке к чемпионату мира—2018, рассказали о результатах работы по ограничению доступа к информации, нарушающей имущественные права ФИФА.

«На основании вступивших в законную силу 196 судебных решений в Единый реестр запрещённой информации Роскомнадзором внесено 232 страницы сайтов с информацией о продаже контрафактной продукции и входных билетов чемпионата мира—2018. В настоящий момент владельцы 178 сайтов удалили информацию о продаже контрафактной продукции. Владельцам 47 сайтов и провайдерам хостинга направлены соответствующие уведомления.

В связи с неудалением противоправной информации операторы связи ограничивают доступ к семи страницам сайтов. Доступ к ним будет восстановлен после выполнения требований, указанных в судебных решениях», — заявила пресс-служба Роскомнадзора на официальном сайте организации.