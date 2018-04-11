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Роскомнадзор внёс 232 сайта с контрафактом ЧМ-2018 в запрещённый список
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Роскомнадзор внёс 232 сайта с контрафактом ЧМ-2018 в запрещённый список 

Чемпионат.com 1 час назад
Представители Роскомнадзора в ходе заседания, посвящённого подготовке к чемпионату мира—2018, рассказали о результатах работы по ограничению доступа к информации, нарушающей имущественные права ФИФА.
«На основании вступивших в законную силу 196 судебных решений в Единый реестр запрещённой информации Роскомнадзором внесено 232 страницы сайтов с информацией о продаже контрафактной продукции и входных билетов чемпионата мира—2018. В настоящий момент владельцы 178 сайтов удалили информацию о продаже контрафактной продукции. Владельцам 47 сайтов и провайдерам хостинга направлены соответствующие уведомления.
В связи с неудалением противоправной информации операторы связи ограничивают доступ к семи страницам сайтов. Доступ к ним будет восстановлен после выполнения требований, указанных в судебных решениях», — заявила пресс-служба Роскомнадзора на официальном сайте организации.
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