Роскомнадзор: Доступ к семи сайтам ограничен из-за продажи контрафактной продукции ЧМ-2018

Доступ к семи сайтам ограничен из-за продажи контрафактной продукции чемпионата мира по футболу, сообщили в пресс-службе федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

«Представители Роскомнадзора приняли участие в заседании комитета по защите имущественных прав FIFA при координационном совете по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России . Сотрудники Роскомнадзора проинформировали участников заседания о результатах работы по ограничению доступа на основании решений суда к информации, нарушающей имущественные права FIFA в рамках проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России. В связи с неудалением противоправной информации операторы связи ограничивают доступ к семи страницам сайтов. Доступ к ним будет восстановлен после выполнения требований, указанных в судебных решениях», — говорится в сообщении.

Также на основании вступивших в законную силу 196 судебных решений в Единый реестр запрещенной информации Роскомнадзором внесено 232 страницы сайтов с информацией о продаже контрафактной продукции и входных билетов чемпионата мира по футболу. В настоящий момент владельцы 178 сайтов удалили информацию о продаже контрафактной продукции. Владельцам 47 сайтов и провайдерам хостинга направлены соответствующие уведомления.