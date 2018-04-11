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Роскомнадзор: Доступ к семи сайтам ограничен из-за продажи контрафактной продукции ЧМ-2018
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Роскомнадзор: Доступ к семи сайтам ограничен из-за продажи контрафактной продукции ЧМ-2018 

Агентство «Москва» 1 час назад
Доступ к семи сайтам ограничен из-за продажи контрафактной продукции чемпионата мира по футболу, сообщили в пресс-службе федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
«Представители Роскомнадзора приняли участие в заседании комитета по защите имущественных прав FIFA при координационном совете по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России. Сотрудники Роскомнадзора проинформировали участников заседания о результатах работы по ограничению доступа на основании решений суда к информации, нарушающей имущественные права FIFA в рамках проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России. В связи с неудалением противоправной информации операторы связи ограничивают доступ к семи страницам сайтов. Доступ к ним будет восстановлен после выполнения требований, указанных в судебных решениях», — говорится в сообщении.
Также на основании вступивших в законную силу 196 судебных решений в Единый реестр запрещенной информации Роскомнадзором внесено 232 страницы сайтов с информацией о продаже контрафактной продукции и входных билетов чемпионата мира по футболу. В настоящий момент владельцы 178 сайтов удалили информацию о продаже контрафактной продукции. Владельцам 47 сайтов и провайдерам хостинга направлены соответствующие уведомления.
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