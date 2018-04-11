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«Одноклассники» вслед за «ВКонтакте» запустили сервис рекомендаций
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«Одноклассники» вслед за «ВКонтакте» запустили сервис рекомендаций 

Sostav.ru 40 минут назад
Фото: Sostav.ru
В «Одноклассниках» появился сервис «Рекомендации», с помощью которого пользователи смогут находить новый контент на разнообразные свежие темы и разных форматов: в ленту рекомендаций попадают текстовые публикации, фотографии, видео и прямые эфиры.
Искусственный интеллект определяет, какой контент может быть интересен пользователю, на основе его поведения в социальной сети. В «Рекомендации» попадут записи друзей друзей, с которыми у пользователей есть что-то общее: например, возраст или отметки на фотографиях.
Прямо из ленты «Рекомендаций» пользователь может отреагировать на публикацию: поставить ей «класс», убрать из ленты, подписаться на автора или группу. Фидбек пользователя влияет на суммарные охваты и вирусность в новостных лентах пользователей, многократно увеличивая объем потребляемого контента.
Благодаря «Рекомендациям» талантливые авторы, создающие интересный контент в ОК, смогут получить новую аудиторию и увеличить охваты своих групп и страниц. С помощью технологии Content ID, построенной на базе нейросетей, авторы будут защищены от плагиата: любому уникальному контенту, который попадает в «Рекомендации», присваивается отметка в системе.
«Новая лента с рекомендациями — это возможность для пользователей расширить свой кругозор в социальной сети и получать больше интересного контента, которым хочется поделиться с близкими и друзьями. Подписываясь на группы и добавляя друзей в ОК, пользователь создает вокруг себя информационное поле, которое может не меняться долгое время. Новый сервис выходит за рамки этого и предлагает пользователю не только те группы или темы, которые уже отображаются в его основной ленте, но и совершенно новый опыт: другие группы, новых друзей, интересные темы. Важно, что авторы контента тоже остаются в плюсе: они получают дополнительный охват и тем самым защиту от слепого копирования. Все, что для этого нужно — создавать качественный и уникальный контент в ОК», — сообщила Марина Краснова, директор по продуктам «Видео», «Лента» и OK Live социальной сети «Одноклассники».
Сервис «Рекомендаций» работает на всех платформах: в десктопной и мобильной версиях ОК, в мобильных приложениях на iOS и Android.
Ранее «ВКонтакте» представили такой сервис на базе алгоритма «Прометей», который показывает персональные рекомендации нового контента в приложении для iOS и Android. Таким образом в ленте пользователя появляются посты авторов и сообществ, на которые пользователь не подписан, но которые могут его заинтересовать.
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