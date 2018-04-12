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Клиентам здесь не рады: Bittrex отвела 25 минут на регистрацию новых трейдеров
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Клиентам здесь не рады: Bittrex отвела 25 минут на регистрацию новых трейдеров 

BitCryptoNews 34 минуты назад
Фото: BitCryptoNews
Только 25 минут было отведено для регистрации новых пользователей на Bittrex, одной из самых популярных криптовалютных бирж. Седьмая по величине криптобиржа в мире из Сиэтла, приостановила регистрацию новых пользователей еще в декабре, когда начала работать над расширением функций сервиса. Тогда был сильный рост рынка. С тех пор все пользователи, желающие зарегистрироваться на платформе, вносились в список ожидания Bittrex. Однако во вторник, 10 апреля, компания объявила о возобновлении регистрации новых трейдеров площадки. В обращении руководитель биржи Билл Шихара сообщил, что Bittrex завершила работы по реконструкции сайт. Закончены обновление юзабилити и систем безопасности API. Тем не менее процедура регистрации прошла не так, как планировалось. Спустя лишь 25 минут после старта регистрации компания ее снова закрыла. В своем посте, опубликованном позже, представители Bittrex сообщили, что прием заявок был приостановлен для дальнейших доработок и что платформа начнет регистрировать новых пользователей в самом ближайшее время.
Паспорт, счет за коммунальные услуги, выписка из банка. Чего еще требуют криптобиржи от своих клиентов? Ответ в нашем исследовании.
текст: Антон Кузнецов, фото: Picjumbo
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