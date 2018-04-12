За Facebook ответил: о чем спрашивали Марка Цукерберга в Сенате США

Американские законодатели подробно расспросили сооснователя и главу Facebook Марка Цукерберга во время слушания в Конгрессе перед Комитетом по законодательству и Комитетом по науке, торговле и транспорту, затянувшегося на пять часов.

Сенатор Камала Харрис спросила, почему Facebook не сообщил пользователям, что их личные данные оказались в распоряжении компании Cambridge Analytica, сразу же после того, как это произошло — еще в 2013 году. Цукерберг признал, что это «несомненно, было ошибкой». Только в прошлом месяце Facebook узнал, что Cambridge Analytica так и не удалила данные, которые получила незаконным путем в 2013 году, хотя уверяла соцсеть, что сделала это. А 4 апреля Facebook выяснил, что утечка данных затронула 87 млн человек — и сразу же проинформировал об этом всех пользователей.

«Это была ошибка, если бы мы знали то, что знаем сейчас, поступили бы иначе», — сказал Цукерберг, который на протяжении почти пятичасового слушания производил впечатление уверенного в своей правоте, но сдержанного человека.

Цукерберг признал, что Facebook проверяет, могли ли пользователи, пострадавшие из-за действий Cambridge Analytica, также стать жертвами связанного с Кремлем Агентства интернет-исследований (известного также как «фабрика троллей»), которое Facebook заблокировал на прошлой неделе.

«Сейчас мы проводим расследование и полагаем, что существование такой связи вполне вероятно», — сообщил Цукерберг. В марте Федеральная торговая комиссия США объявила, что ведет расследование в отношении Facebook, а власти Великобритании — в отношении Cambridge Analytica. Facebook начал широкомасштабный пересмотр своих методов работы с данными и заявил, что проведет проверку всех приложений, которые имели доступ к пользовательским данных до того, как Facebook ужесточил требования к их защите в 2014 году в ответ на инцидент с Cambridge Analytica.

Миллиардер не забыл упомянуть о высоких ценностях социальной сети, которую основал 14 лет назад, будучи студентом Гарварда. Хотя Цукерберг считает, что главная цель Facebook — объединять людей и способствовать конструктивному диалогу, он признал, что «идеалистические» взгляды компании и акцент на быстром росте поставили под угрозу ее безопасность от недобросовестных пользователей. Цукерберг не раз повторил, что готов сотрудничать с законодателями, чтобы определить «оптимальную» форму регулирования для Facebook. «Мы не считаем, что регулирование — это плохо, — сказал Цукерберг. — Думаю, что правильный вопрос заключается в том, каким оно должно быть, а не должно ли оно быть вообще».

Когда сенатор Мэгги Хассан спросила, есть ли у Facebook финансовая мотивация для того, чтобы защищать частную жизнь пользователей, Цукерберг нашел, что ответить. «Этот эпизод, несомненно, повредил нам…» — признал он. С середины марта акции Facebook упали более чем на 10%. Однако к концу торгов во вторник бумаги соцсети выросли на 4,5%, до $164,05. Можно предположить, что инвесторы остались довольны показаниями топ-менеджера в первый день слушаний.

Несколько сенаторов спрашивали, совместимы ли бизнес по размещению рекламы в интернете и действия по защите частной жизни пользователей и конфиденциальности их данных. Цукерберг подчеркнул, что «всегда будет существовать бесплатная версия Facebook» для всех. Однако он отметил, что «разумно» рассмотреть идею платной версии, например с ежемесячной платой, в которой пользователи были бы частично или полностью защищены от рекламы и платного таргетирования.

Цукерберг умело отвечал на вопросы сенаторов о монополии Facebook — по идее, этот факт мог бы оправдать введение более жесткого регулирования в отношении соцсети.

«Вы не считаете, что являетесь монополистом?» — спросила сенатор Линдси Грэм. «Мне, определенно, так не кажется», — ответил Цукерберг, указав на высокую конкуренцию на интернет-рынке Китая и исследования, согласно которым средний потребитель использует около восьми приложений социальных сетей и мессенджеров.

Законодатели спрашивали Цукерберга и о том, способна ли его компания противостоять негативному контенту, направленному, к примеру, на разжигание ненависти со стороны радикальных политических группировок. Сенатор Букер поднял вопрос о том, способны ли рекламодатели дискриминировать отдельные социальные группы через систему самостоятельного размещения рекламы Facebook, например исключая конкретные этнические группы из просмотра рекламы недвижимости, что является противозаконной практикой.

Сегодня Цукерберг будет вновь давать показания в Капитолии в ходе слушания в Комитете по энергетике и торговле Палаты представителей.

Перевод Натальи Балабанцевой

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