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В Signal для iOS обнаружена возможность обхода аутентификации
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В Signal для iOS обнаружена возможность обхода аутентификации 

SecurityLab.ru 1 час назад
Исследователь безопасности под псевдонимом n0sign4l обнаружил опасную уязвимость (CVE-2018-9840) в версии мессенджера Signal для iOS. Проблема позволяет обойти процесс аутентификации для доступа к приложению.
Уязвимость затрагивает все версии приложения до 2.23.1.1. При определенной последовательности действий проблема позволяет обойти защиту паролем и TouchID. В частности, в версиях 2.23.0.14 и ниже нужно выполнить следующие действия: открыть Signal, нажать кнопку отмены, нажать кнопку «Домой», а затем еще раз открыть Signal. Таким образом можно поучить доступ к главному окну приложения без прохождения аутентификации.
В версии 2.23.1.1 необходимо выполнить несколько другую последовательность действий: открыть мессенджер Signal, нажать кнопку отмены, нажать кнопку «Домой», дважды нажать на кнопку «Домой», закрыть приложение Signal, снова открыть приложение Signal, нажать кнопку отмены, нажать кнопку «Домой», а затем снова открыть Signal.
Уязвимость была исправлена в версии 2.23.2.
Видео с демонстрацией атаки:
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