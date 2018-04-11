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Баг в Signal для iOS позволяет обойти процесс аутентификации
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Баг в Signal для iOS позволяет обойти процесс аутентификации 

Anti-Malware.ru 42 минуты назад
В iOS-версии защищенного мессенджера Signal обнаружен недостаток, позволяющий обойти процесс аутентификации для доступа к приложению. Данная уязвимость затрагивает 2.23.1.1 и более ранние версии приложения.
Вся суть бреши сводится к определенной последовательности действий, благодаря которой можно обойти защиту паролем и TouchID. Изначально эксперт обнаружил данный баг в версии Signal 2.23, после чего разработчики выпустили обновление 2.23.1.1, которое, к сожалению, не до конца устранило брешь (обойти экран блокировки можно было с помощью другой последовательности).
Лишь после выпуска 2.23.2 мессенджеру удалось избавиться от досадного недостатка. Для воспроизведения бага в версии 2.23 нужно выполнить следующие шаги:
Открыть Signal;
Нажать кнопку отмены;
Нажать кнопку «Домой»;
Снова открыть Signal;
Теперь вы можете получить доступ к главному окну приложения без ввода пароля или использования TouchID.
В версии 2.23.1.1 последовательность меняется на следующую:
Открыть Signal;
Нажать кнопку отмены;
Нажать кнопку «Домой»;
Двойное нажатие кнопки «Домой»;
Закрыть приложение Signal;
Открыть приложение Signal;
Нажать кнопку отмены;
Нажать кнопку «Домой»;
Открыть Signal;
Готово.
Исследователь опубликовал видео, демонстрирующие концепцию бага.
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