Сенаторы США предупредили главу Facebook о возможности новых норм для технологической сферы

Конгрессмены во вторник с пристрастием допросили гендиректора Facebook Inc. по поводу подхода компании к защите личной информации и дали понять, что готовы начать новый этап в надзоре за технологическими гигантами, сообщает Dow Jones.

Марк Цукерберг в ходе многочасовых подробных расспросов постарался примириться с недовольными, раскаявшись в своих ошибках и спокойно давая ответы на сложные вопросы. При этом 33-летний миллиардер осмотрительно не давал обещаний серьезно изменить принципы работы платформы и подход к продаже рекламных мест.

Цукерберг признал, что Facebook чувствует себя ответственной за публикации на своей платформе.

"Создавать инструменты недостаточно. Нужно убедиться, что их используют во благо, — сказал он. — Это значит, что нам сейчас нужно занять более активную позицию по контролю над экосистемой".

Финансовые рынки остались довольны тем, что Цукерберг смог постоять за себя перед заполненным Сенатом. Акции компании завершили сессию с ростом на 4,5%.

В начале первого из двух дней слушания сенаторы раскритиковали Цукерберга за недостаточную прозрачность и неоднократно заявили о недовольстве тем, как Facebook разбиралась со скандалами с нарушением тайны личной информации миллионов пользователей.

Сенаторы не сошлись во мнении по вопросу, вызывающему наибольший страх у технологической отрасли, — сводному законодательству по защите данных пользователей. Однако они как никогда прежде создали четкие предпосылки для дальнейших действий правительства.

Цукерберг признал, что государственное регулирование может принести пользу, учитывая недавно возникшие проблемы с ложными новостями, вмешательством в выборы и разжиганием ненависти. «Интернет приобретает все большее значение и, думаю, главный вопрос состоит в том…что представляет собой правильное регулирование?», — сказал он.

Цукерберг указал на готовность к некоторым из возможных государственных мер, в том числе к требованиям к прозрачности, касающимся использования данных, предписаниям по контролю пользователей за собственными данными и к защите инноваций.