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Оплатить билеты в приложении «Аэроэкспресс» теперь можно с помощью Apple Pay
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Оплатить билеты в приложении «Аэроэкспресс» теперь можно с помощью Apple Pay 

Агентство «Москва» 1 час назад
«Аэроэкспресс» объявляет о запуске технологии Apple Pay в мобильном приложении компании. Теперь его пользователи могут купить билет на аэроэкспресс при помощи системы онлайн платежей от Apple. Чтобы опция стала доступна, необходимо обновить приложение. С помощью Apple Pay также можно оплатить проезд непосредственно при проходе через турникеты в терминалах компании», — говорится в сообщении.
Исполнительный директор «Аэроэкспресса» Валерий Федоров отметил, что платежи через Apple Pay совершаются во всех точках продаж с 2016 г., а теперь эта технология внедрена и в мобильное приложение.
Уточняется, что «Аэроэкспресс» выпустил собственное мобильное приложение в 2013 г. Оно доступно для скачивания в App Store и Google Play. На данный момент приложение установили около 1,3 млн человек, из них 0,7 млн — пользователи iOS-устройств. По итогам I квартала 2018 г. количество билетов, реализованных через мобильное приложение, выросло на 38% против аналогичного показателя годом ранее, а аудитория приложения увеличилась на 44 тыс. человек.
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