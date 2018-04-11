Ещё
Мобильный интернет в Москве один из самых доступных среди мегаполисов мира
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мобильный интернет в Москве один из самых доступных среди мегаполисов мира 

Вести.Ru 51 минуту назад
Фото: Версия
Стоимость подключения к Сети обходится москвичам в пять раз дешевле, чем жителям Нью-Йорка, Сингапура или Дубая. Такая ситуация стала возможной благодаря высокой конкуренции и активному развитию сетевой инфраструктуры в столице. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на министра правительства Москвы, руководителя Департамента информационных технологий Артема Ермолаев.
По его данным, сейчас Интернетом пользуются более 90 процентов москвичей. С помощью смартфонов, компьютеров, ноутбуков или планшетов они выходят в Сеть по много раз в день.
К домашнему широкополосному Интернету подключено более 90 процентов квартир в Москве. По данным Департамента информационных технологий, скорость каждого пятого подключения домашнего Интернета в Москве превышает 100 мегабит в секунду. Этого достаточно для комфортной работы или просмотра нескольких видео в формате 4K одновременно.
У 14 процентов москвичей скорость Интернета составляет от 101 до 200 мегабит в секунду. У 5 процентов пользователей — 200 мегабит в секунду. Почти треть горожан (34 процента) пользуется Интернетом со скоростью ниже 50 мегабит в секунду.
Москва входит в десятку крупнейших городов мира с самой высокой скоростью фиксированного интернета.
Быть в режиме онлайн можно с помощью городской сети Wi-Fi. Она работает в метро, наземном общественном транспорте, на отдельных улицах внутри Садового кольца, во многих парках и студенческих общежитиях, культурно-досуговых центрах. По итогам 2017 года почти вдвое было увеличено количество точек доступа к Сети на территории Садового кольца — теперь их около 2 тысяч. Доступ к Wi-Fi обеспечили в 164 культурно-досуговых центрах Москвы.
Вести.Ru: последние новости
Что Цукерберг скажет Конгрессу? Набравший 5 миллиардов просмотров клип "Despacito" пропал из YouTube "Сбербанк": история о заражении смартфонов клиентов – фейк
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведев анонсировал отставку правительства96
200 человек погибли при падении самолета в Алжире37
Россия пригрозила сбивать ракеты США825
Украина начала операцию «Граница-2018»28
Рубль продолжил безустанное падение364
Видео
00:26
200 человек погибли при падении самолета в Алжире
Происшествия
Медведев анонсировал отставку правительства
Политика
05:03
Рубль продолжил безустанное падение
Рынки Экономика
00:18
Роботы примут участие в Параде Победы
Армия Оружие
09:26
США готовят новый удар по России
Экономика
00:45
На Самбурскую напали в Сочи
Шоу-бизнес
10:01
Участникам реновации предложат квартиры меньшей площади
Новости Москвы Недвижимость
00:28
Московские аэропорты временно закроют
Новости Москвы
01:14
Жители девяти округов встретятся со специалистами ЦОДД
Новости Москвы
20:07
Пассажиров попросили оценить метро
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение