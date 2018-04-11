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Мобильный интернет обходится москвичам в пять раз дешевле, чем жителям Нью-Йорка
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Мобильный интернет обходится москвичам в пять раз дешевле, чем жителям Нью-Йорка 

На Западе Москвы 29 минут назад
Фото: На Западе Москвы
Интернет обходится жителям Москвы в несколько раз дешевле, чем жителям развитых мегаполисов мира. Это стало возможным благодаря большой конкуренции и высокому уровню развития сетевой инфраструктуры в городе.
Как сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу Департамента информационных технологий Артема Ермолаева, в распоряжении москвичей находится мобильный интернет, который по праву можно назвать одним из самых доступных среди мегаполисов мира. В сравнении с жителями Дубая, Нью-Йорка и Сингапура, население российской столицы платит за интернет в пять раз меньше. По официальной информации, на данный момент интернетом пользуются порядка 90 процентов жителей Москвы, которые используют для этого различные устройства — смартфоны, планшеты, стационарные компьютеры и ноутбуки. Порядка 90 процентов квартир Москвы подключено к домашнему интернету.
Москва входит в десятку мегаполисов с самой высокой скоростью стационарного интернета.
Жители и гости столицы имеют возможность оставаться онлайн при помощи городской сети Wi-Fi, которая функционирует в общественном транспорте, на ряде улиц в пределах Садового кольца, в студенческих общежитиях, парках. За 2017 год число точек на территории Садового кольца увеличилось почти в два раза — сейчас их около двух тысяч, также доступ к сети есть в 164 культурно-досуговых центрах.
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