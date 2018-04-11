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Ssense ответили на просьбы восстановить Polyvore
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Ssense ответили на просьбы восстановить Polyvore 

The Blueprint 1 час назад
Фото: The Blueprint
На днях онлайн-ритейлер Ssense выкупил сайт Polyvore и закрыл его, начав перенаправлять посетителей на свою главную страницу. Polyvore был платформой для создания коллажей-подборок одежды и мудбордов, и за более чем 10 лет своего существования обзавелся обширной лояльной аудиторией. Пользователи сервиса возмутились действиями Ssense и стали требовать возвращения любимого сайта. Теперь представители Ssense опубликовали в своем инстаграме письмо с извенениями, адресованными сообществу, но сообщили, что не могут вернуть сайт и его функционал. Поскольку ранее сообщалось, что Ssense также получат все данные пользователей Polyvore, компания также заверила их, что любой пользователь может отказаться передавать свои данные и покинуть сайт до 15 мая, а в противном случае Ssense получит доступ только к икнейму и емейл-адресу пользователя.
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