Ssense ответили на просьбы восстановить Polyvore

На днях онлайн-ритейлер Ssense выкупил сайт Polyvore и закрыл его, начав перенаправлять посетителей на свою главную страницу. Polyvore был платформой для создания коллажей-подборок одежды и мудбордов, и за более чем 10 лет своего существования обзавелся обширной лояльной аудиторией. Пользователи сервиса возмутились действиями Ssense и стали требовать возвращения любимого сайта. Теперь представители Ssense опубликовали в своем инстаграме письмо с извенениями, адресованными сообществу, но сообщили, что не могут вернуть сайт и его функционал. Поскольку ранее сообщалось, что Ssense также получат все данные пользователей Polyvore, компания также заверила их, что любой пользователь может отказаться передавать свои данные и покинуть сайт до 15 мая, а в противном случае Ssense получит доступ только к икнейму и емейл-адресу пользователя.