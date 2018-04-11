Любимый патентный тролль Apple отсудил у компании $502.6 млн

Любимый патентный тролль Apple отсудил у компании $502.6 млнЕсли вы хоть немного интересовались историей Apple, наверняка заочно знакомы с такой компанией как VirnetX. Это тот самый знатный патентный тролль, который портил жизнь сперва Стиву Джобсу , а затем Тиму Куку

Компания никогда ничего не производила и не выпускала готовых устройств, но, по иронии судьбы, ей принадлежат четыре патента, которые нарушила Apple в сервисах FaceTime, VPN и iMessage.

Тяжба между Apple и VirnetX тянется еще с 2010 года. За это время сумма иска выросла с $368.2 млн до $625 млн Забавная штука: чем больше устройств выпускает Apple, тем выше сумма штрафа.

Сегодня у юристов VirnetX настоящий праздник. Суд удовлетворил иск компании и теперь Apple обязана выплатить $502.6 млн, а вместе с ней и $439 млн, присужденных в октябре прошлого года.

Представитель VirnetX заявил, что сумма иска вполне справедлива и оправдана, а юристы привели достаточно доказательств вины Apple.

Итого Apple предстоит выплатить $942 млн Разумеется, последует аппеляция и повторное разбирательство. В частности, юристы Apple требуют признать патенты недействительными.