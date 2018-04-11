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Из-за санкций приложение такси «Максим» исчезнет из AppStore
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Из-за санкций приложение такси «Максим» исчезнет из AppStore 

РИА «ФедералПресс» 53 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Корпорация Apple потребовала удалить из AppStore российское приложение для вызова такси «Максим».
Причиной стали санкции: Apple — американская компания и должна соблюдать законы США. У разработчика есть две недели на удаление приложения, иначе корпорация сделает это самостоятельно, пишет RNS.
В официальном уведомлении, полученном перевозчиком, говорится: «Вы можете обратиться в Министерство финансов США или к санкциям, связанным с Ираном или Сирией, если у вас возникнут вопросы по нормативным ограничениям, наложенным на компании США».
Отмечается также, что люди, которые уже скачали приложение «Максим» из AppStore, могут продолжать им пользоваться.
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