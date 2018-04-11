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Технология Ghost обеспечит доступ к дополненной реальности с любого смартфона
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Технология Ghost обеспечит доступ к дополненной реальности с любого смартфона 

TechCult 2 часа назад
Фото: TechCult
Разработчики познакомили мир с дополненной реальностью и замерли на распутье. Люди оказались не готовы платить весомые деньги за полноценные реализации, вроде Microsoft HoloLens и Magic Leap One, а потому и создатели контента для них не спешат творить. Мощностей же обычного смартфона, пусть и флагманского, хватает только для простых, оторванных от реальности развлечений — пример Pokemon Go перед глазами. И тут на сцену выходит стартап Ghost. Ghost — это гарнитура с одноименной операционной системой на борту, которая позиционируется как связующий элемент между разработчиками приложений дополненной реальности и производителями смартфонов. Конструктивно же это чехол с проектором и сенсорами, в который вставляется iPhone 6-го поколения и новее, телефон Google Pixel или Samsung Galaxy моделей S7 и S8. Далее вычислительная мощность смартфона используется для генерации дополненной реальности.
В описании к Ghost указано, что система обеспечивает обзор на 70 градусов, умеет ориентироваться в пространстве за счет датчиков смартфона и создает изображение такого качества, на которое способен дисплей конкретной модели телефона. ОС Ghost позволяет легко взять окно с любым типовым приложением и «подвесить» его в виртуальном пространстве, чтобы пользователь мог двигаться в реальном мире и одновременно работать с софтом. Плюс есть поддержка виртуальной реальности на уровне Google Cardboard.
Узким местом стартапа является его утопическая природа, в данный момент разработчики могут показать лишь концепт, но не сам прототип гарнитуры. А вот когда соберут минимум $80000, нужные для воплощения идей «в металле», тогда и можно будет судить о преимуществах и недостатках гарнитуры. Но сроки выхода на рынок оптимистичны, в продаже Ghost может появиться уже в феврале 2019 года и по цене всего $79 за экземпляр — для спонсоров проекта.
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