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В Instagram появился портретный режим с размытием фона
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В Instagram появился портретный режим с размытием фона 

Ferra.ru 38 минут назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Команда фотосервиса Instagram представила обновление с парой новых функций. Апдейт Instagram 39.0 для iOS и Android приносит специальный режим Focus, создающих эффект размытия фона с выделением лица, аналогичный модным в последнее время портретным режимам.
Режим Focus доступен для iPhone SE, 6S, 6S+, 7, 7+, 8, 8+ и X, а также «избранных» смартфонов на Android. При открытии камеры пиктограммка Focus расположена рядом с Суперзумом под кнопкой записи.
Также в Instagram для iOS появились стикеры-упоминания, создающие ссылку на нужного пользователя. Они доступны среди других стикеров при съёмке фото и видео в Историях.
Приложение Instagram для iOS и Android доступно для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.
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