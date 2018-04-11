Instagram сделала портретную функцию дорогих iPhone доступной всем

Instagram представила новую функцию Focus для съемки качественных селфи. Она работает по аналогии с режимом «Портрет» на «айфонах»: мягко размывает задний план, при этом сохраняя глубину изображения и оставляя лицо четким, имитируя эффект боке, характерный для профессионального фотооборудования.

Focus можно применить как к фотографиям, так и к видео. «Когда вы закончите, вы сможете добавить креативные инструменты, такие как фильтры, стикеры и текст, прежде чем поделиться ими с друзьями в Instagram Direct или добавить в свою историю», — сказали в компании.

Как объясняют представители Instagram, режим Focus задействует «сегментацию фона и технологию распознавания лица», что позволяет смартфону, не имеющему сдвоенные камеры, получать снимки с размытым фоном.

Новая функция уже появилась в версии приложения 39.0, размещенной в App Store и Google Play. Как говорится в блоге Instagram, Focus доступен на iPhone SE, 6S, 6S+, 7, 7+, 8, 8+ и X, а также на «некоторых» Android-устройствах.

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На смартфонах Apple режимом «Портрет» могут воспользоваться только владельцы iPhone 7 Plus, 8 Plus и X. Функция доступна также на многих Android-устройствах, однако ее реализация, за исключением некоторых флагманских устройств Samsung и Huawei, а также смартфонов Google Pixel последнего поколения, оставляет желать лучшего.