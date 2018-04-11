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Тиньков запустил сеть салонов сотовой связи для «Тинькофф мобайла»
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Тиньков запустил сеть салонов сотовой связи для «Тинькофф мобайла» 

RB.ru 53 минуты назад
Фото: RB.ru
В планах компании создание розничной сети в 65 регионах России — там, где представлена сеть Tele2 («Тинькофф мобайл», как виртуальный оператор, работает на сетях Tele2).
Каждый салон будет представлять собой небольшую точку (около 10 кв. м) и расположится в крупных торговых центрах. Объем инвестиций и количество точек не раскрываются. Собеседник издания считает, что создание одной точки продаж обойдется в 250-300 тысяч рублей.
В марте 2018 года финдиректора «Тинькофф банка» Илья Писемский рассказывал, что компания инвестирует в виртуального оператора до 1 млрд рублей в течение трех лет — с 2017 по 2019 года.
«Тинькофф мобайл» начал работу в конце 2017 года. До сих пор ни у банка, ни у виртуального оператора не было розничной сети: продукты и услуги продаются через интернет и колл-центры. Представитель банка отметил, что банковские продукты и дальше будут реализовываться только дистанционно.
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