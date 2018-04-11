Ученые создадут в Томске на суперкомпьютере виртуальную Арктику

ТОМСК , 11 апреля. / ТАСС /. Томский государственный университет (ТГУ) совместно с учеными из международной сети INERACT создадут виртуальную модель Арктики на суперкомпьютере «Скиф», проект будет бесплатным для пользователей всего мира. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе вуза.

"Новый англоязычный ресурс с помощью разных способов визуализации — компьютерное анимации, 3D туров, инфографики и других инструментов будет знакомить посетителей с Арктикой. Пользователи смогут узнать об изменениях климата, которые происходят в северном макрорегионе, о том, как они отражаются на человеке, какие исследования проводят ученые для понимания и прогнозирования этих процессов", — рассказали в университете, пояснив, что запустить проект планируют в 2019 году.

Автором идеи и руководителем проекта выступил нобелевский лауреат, профессор ТГУ и Университета Шэффилда, один из самых известных в мире исследователей Арктики Терри Каллаган.

"Новый образовательный ресурс будет полностью открытым и бесплатным. Этот проект рассчитан на очень широкую аудиторию. Его пользователями могут быть школьники, учителя, студенты, лекторы, ученые и люди совершенно далекие от науки, но имеющие интерес к глобальным изменениям, происходящим на нашей планете. Ресурс можно будет использовать как для самообразования и для расширения знаний в рамках разных образовательных программ", — цитируют в пресс-службе слова ученого.

По мнению Калагана, проект ТГУ и INTERACT обещает быть интересным и для научного сообщества, поскольку на этом обновляемом ресурсе будут представлены данные последних арктических исследований, как уже опубликованные в профильных журналах, так и планируемые к печати.

Поскольку ресурс соединит в себе очень большой объем текстовой и графической информации, рассматривается вариант размещения его на базе вычислительного кластера ТГУ СКИФ Cyberia. Разработчики планируют создать две версии — для браузеров и мобильных устройств.