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Тайга, Пятнашка, Маруся: россияне выбирают имя леопардессе Leo 61F
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Тайга, Пятнашка, Маруся: россияне выбирают имя леопардессе Leo 61F 

АиФ-Владивосток 1 час назад
Фото: АиФ-Владивосток
Подписчики национального парка «Земля леопарда» помогают выбрать имя молодой самке дальневосточной леопарда Leo 61F в рамках акции, приуроченной к 60-летию нацпарка.
По словам представителей «Земли леопарда», на данный момент пользователи социальных сетей со всей России предложили более 600 самых разных вариантов имени для редкой кошки.
В общем счёте пользователи социальных сетей назвали более 600 вариантов имени для самки дальневосточного леопарда, только пять из которых в итоге вышли в финал: Тайга, Пятнашка, Маруся, Весна или Надежда.
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