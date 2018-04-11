Тайга, Пятнашка, Маруся: россияне выбирают имя леопардессе Leo 61F

Подписчики национального парка «Земля леопарда» помогают выбрать имя молодой самке дальневосточной леопарда Leo 61F в рамках акции, приуроченной к 60-летию нацпарка.

По словам представителей «Земли леопарда», на данный момент пользователи социальных сетей со всей России предложили более 600 самых разных вариантов имени для редкой кошки.

В общем счёте пользователи социальных сетей назвали более 600 вариантов имени для самки дальневосточного леопарда, только пять из которых в итоге вышли в финал: Тайга, Пятнашка, Маруся, Весна или Надежда.