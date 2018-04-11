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Reddit удалил 944 аккаунта «Агентства интернет-исследований»
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Reddit удалил 944 возможных аккаунта «Агентства интернет-исследований» 

РИА Новости 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
Американский новостной сайт Reddit обнаружил и удалил около тысячи аккаунтов, предположительно, связанных с "Агентством интернет-исследований" (Internet Research Agency, IRA), говорится в заявлении генерального директора сайта Стива Хаффмана.
"В прошлом месяце я рассказал вам, что мы обнаружили и удалили несколько сотен аккаунтов, которые, предположительно, были аккаунтами IRA. Хотел бы рассказать вам подробнее о том, что все это значит. На данный момент нашего расследования мы обнаружили 944 подозрительных аккаунта, некоторые из них имели значительное влияние на сайт", — говорится в заявлении Хаффмана.
Вместе с тем глава Reddit подчеркнул, что в ходе расследования "никаких связанных с выборами рекламных публикаций" обнаружено не было.
"Я хочу разъяснить, что ни один из 944 пользователей не размещал рекламу на Reddit. Мы также не выявили эффективного использования этих аккаунтов в манипуляции голосами", — заключил Хаффман.
Ранее американские СМИ обвинили Россию в поддержке президента США Дональда Трампа на выборах через соцсети, но не предоставили никаких доказательств этого. Социальные сети, включая Facebook и Twitter, обязались сотрудничать в этом вопросе с комитетами сената и палаты представителей США, которые ведут расследование предполагаемого "российского вмешательства" в выборы и "сговора Трампа с Россией".
Впоследствии показания представителей Twitter, Facebook и Google в конгрессе США подтвердили отсутствие доказательств государственного российского вмешательства выборы в США.
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции, Великобритании и Германии, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
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