Призывы к травле школьников будут блокировать в сети

В ГД просят блокировать группы в соцсетях с призывами избивать школьников

"В Нижнем Новгороде зафиксированы несколько случаев с избиением школьников, при этом мотивом избиений стала одежда на жертвах… Оказалось, что нападавшие подростки состоят в группах "Нижегородский кежуал" в социальной сети "ВКонтакте" (численность групп доходит до несколько десятков тысяч подписчиков). Эти сообщества объединяют молодых людей, которые дают оценку человеку по его одежде (бренд или подделка) и организуют против него травлю, а затем и избиение", — пишет Аршинова в письме к Жарову, которое находится в распоряжении РИА Новости.

Парламентарий также отметила, что примеры таких групп в интернете множество, и не только в Нижнем Новгороде, "они продолжительное время функционируют и пополняют свои ряды". Депутат указала в письме неполный список примеров интернет-страниц, которые, по ее мнению, требуют срочной блокировки.