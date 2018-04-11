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Призывы к травле школьников будут блокировать в сети
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В ГД просят блокировать группы в соцсетях с призывами избивать школьников 

РИА Новости 37 минут назад
Фото: РИА Новости
Член комитета Госдумы по образованию и науке Алена Аршинова (ЕР) обратилась к главе Роскомнадзора Александру Жарову с просьбой заблокировать группы в соцсетях, где призывают устраивать травлю и избивать школьников из-за одежды, а также обеспечить ежедневный мониторинг для выявления и ограничения доступа интернет-страницам, пропагандирующим агрессию и насилие.
"В Нижнем Новгороде зафиксированы несколько случаев с избиением школьников, при этом мотивом избиений стала одежда на жертвах… Оказалось, что нападавшие подростки состоят в группах "Нижегородский кежуал" в социальной сети "ВКонтакте" (численность групп доходит до несколько десятков тысяч подписчиков). Эти сообщества объединяют молодых людей, которые дают оценку человеку по его одежде (бренд или подделка) и организуют против него травлю, а затем и избиение", — пишет Аршинова в письме к Жарову, которое находится в распоряжении РИА Новости.
Парламентарий также отметила, что примеры таких групп в интернете множество, и не только в Нижнем Новгороде, "они продолжительное время функционируют и пополняют свои ряды". Депутат указала в письме неполный список примеров интернет-страниц, которые, по ее мнению, требуют срочной блокировки.
"Очевидно, необходима системная и постоянная работа по выявлению существующих и новых создаваемых подобных сообществ с проведением тщательного ежедневного мониторинга интернет-страниц и оперативного реагирования на пропаганду в интернет-сети агрессии и насилия. Прошу обеспечить такой мониторинг и своевременную блокировку противоправных интернет-страниц", — заключила она.
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