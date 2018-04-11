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Фальшивые антивирусы в Google Play скачали миллионы пользователей
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Фальшивые антивирусы в Google Play скачали миллионы пользователей 

Primpress 50 минут назад
Фото: Primpress
Специалисты ESET обнаружили в Google Play 35 рекламных приложений, замаскированных под антивирусы. Подделки скачали в общей сложности до 7 миллионов пользователей, сообщает PRIMPRESS.
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