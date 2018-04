Что Цукерберг скажет Конгрессу? 

На этой неделе генеральный директор Facebook Марк Цукерберг дважды выступит перед Конгрессом, и его задачей станет убедить инвесторов и законодателей, чтобы его компании по-прежнему можно доверять персональные данные пользователей. Ожидается, что Цукерберг ответит на вопросы конгрессменов и сенаторов о защите прав пользователей соцсети после утечки данных 87 миллионов пользователей, а также о ситуации с якобы российским влиянием на президентские выборы в США в 2016 году. Недавно Марк Цукерберг принес извинения за то, что компании не удалось обеспечить пользователям соцсети и других сервисов Facebook должную степень защиты персональных данных. "Наша большая ошибка заключалась в том, что мы не оценили уровень нашей ответственности. Это была моя ошибка, и я прошу прощения", — говорится в письменном заявлении Цукерберга, распространенном Конгрессом США . «Я основал Facebook, я управляю компанией и я в ответе за то, что здесь происходит», — добавил он. Накануне появления главы Facebook перед Комитетом по энергетике и торговли, ведомство опубликовало вступительную речь Цукерберга, где, в том числе, сообщается о мерах по предотвращению появления фейковых новостей. Социальная сеть Facebook удалила более 270 страниц и аккаунтов, связанных с российским «Агентством интернет-исследований». Комментируя удаление страниц и аккаунтов, Марк Цукерберг заявил, что в этих группах и на этих страницах «неоднократно обманывали людей по всему миру и манипулировали ими». «Мы больше не хотим, чтобы они были представлены на Facebook», — добавил Цукерберг. Как сообщил глава соцсети, удаленные страницы были направлены на российских пользователей и русскоговорящую аудиторию в соседних с Россией странах, в том числе в Азербайджане Узбекистане и Украине. Некоторые из страниц, по данным Facebook, принадлежали новостным изданиям, но также управлялись российской «фабрикой троллей». На их аккаунты были подписаны более миллиона человек в фейсбуке и около 500 тысяч человек в инстаграме. В своем заявлении Цукерберг отметил, что Facebook начинает уведомлять 87 миллионов пользователей, чьи персональные данные были собраны, без их ведома, британской компанией Cambridge Analytica, которая занималась составлением профилей избирателей. Напомним, скандал вокруг Facebook разгорелся 16 марта. Тогда соцсеть заблокировала страницу Cambridge Analytica, а также профессора психологии Кембриджского университета Александра Когана . Через созданное им приложение This is your digital life на платформе соцсети, которое должно было составлять психологический портрет пользователя, Коган передал данные о пользователях Facebook третьим лицам, включая Cambridge Analytica. В соцсети сообщили, что организация могла получить данные в общей сложности 87 млн пользователей. Предполагается, что эти сведения могли быть использованы в ходе избирательной кампании в США в 2016 году и референдума о выходе Великобритании из Евросоюза (Brexit).