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Марк Цукерберг назвал свою главную ошибку
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Марк Цукерберг назвал свою главную ошибку 

360tv.ru 43 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Глава Facebook заявил, что одной из главных его ошибок на протяжении нескольких лет управления крупной IT‐компанией стала «медленная идентификация действий РФ», которые предположительно были совершены в период президентской кампании в США. О подробностях заседания рассказала газета The New‐York Times.
Основатель и владелец социальной сети выступил с показаниями перед Конгрессом США в связи с расследованием дела о вмешательстве России в американские выборы. По его словам, администрация сервиса регулярно отслеживает действия предполагаемых участников хакерских группировок, однако, в случае с работой исследовательского агентства, чью деятельность связывают с Кремлем, модераторы упустили ее из вида.
В России есть люди, чья работа заключается в поиске уязвимостей нашей системы. Мы участвуем в гонке вооружений.
Марк Цукерберг.
Крупный скандал, связанный с социальной сетью Facebook разгорелся в марте после того как стало известно, что консалтинговая компания Cambridge Analytica незаконно учитывала психометрические данные пользователей при планировании рекламы для предвыборного штаба Трампа. Facebook признала наличие уязвимости и значительно ужесточил меры защиты персональной информации.
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