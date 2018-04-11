Марк Цукерберг назвал свою главную ошибку 

Глава Facebook заявил, что одной из главных его ошибок на протяжении нескольких лет управления крупной IT‐компанией стала «медленная идентификация действий РФ», которые предположительно были совершены в период президентской кампании в США. О подробностях заседания рассказала газета The New‐York Times.
Основатель и владелец социальной сети выступил с показаниями перед Конгрессом США в связи с расследованием дела о вмешательстве России в американские выборы. По его словам, администрация сервиса регулярно отслеживает действия предполагаемых участников хакерских группировок, однако, в случае с работой исследовательского агентства, чью деятельность связывают с Кремлем, модераторы упустили ее из вида.
В России есть люди, чья работа заключается в поиске уязвимостей нашей системы. Мы участвуем в гонке вооружений.
Крупный скандал, связанный с социальной сетью Facebook разгорелся в марте после того как стало известно, что консалтинговая компания Cambridge Analytica незаконно учитывала психометрические данные пользователей при планировании рекламы для предвыборного штаба Трампа. Facebook признала наличие уязвимости и значительно ужесточил меры защиты персональной информации.